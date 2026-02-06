Samsun'da tır ile ekip aracının çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tır ile bir ekip aracının çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı. Olay, Çiftlik Mahallesi'nde gerçekleşti ve yaralı polisler hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tır ile ekip aracının çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı.
İlçenin Çiftlik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda K.S. (37) yönetimindeki 14 DS 450 plakalı tır, polis memuru M.E'nin kullandığı Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekip aracıyla çarpıştı.
Kazada ekip aracında bulunan polis memurları H.Ç. ile K.Ç. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.