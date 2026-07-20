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Samsun'da 2 kişinin öldüğü batan tekne bulundu, kayıp kişi aranıyor

Samsun'da 2 kişinin öldüğü batan tekne bulundu, kayıp kişi aranıyor
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde alabora olup batan tekne bulundu. 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği alabora olup, batan tekne bulundu. Ekipler, kaybolan Ekrem Dursin'i arama çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi Costal mevkiinde meydana geldi. Çarşamba Yalı Mahallesi'nde oturan Kadir Çöpoğlu (31), eşi Fatma Rabia Çöpoğlu (25), Kayseri'den ziyarete gelen baldızı Rana Dursin (22), kayınpederi Mehmet Dursin (51), kayınvalidesi Zübeyde Dursin (42) ve eşinin dayısı Ekrem Dursin (37) ile birlikte 4,5 metre uzunluğundaki tekneyle denize açıldı. Etkili olan rüzgar ve dalgalar nedeniyle tekne bir süre sonra alabora oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi, AFAD, sahil güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da desteğiyle ekipler, Kadir Çöpoğlu ile eşi Fatma Rabia Çöpoğlu ve baldızı Rana Dursin'i kurtardı. 3 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı. Yapılan arama çalışmaları sonucu Zübeyde ve Mehmet Dursin çiftinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Deniz polisinin bugün tarama cihazıyla yaptığı çalışmada, batan teknenin yeri kıyıya yaklaşık 1 mil uzaklıkta tespit edildi. 12 metre derinlikteki tekne, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ekipler, kayıp Ekrem Dursin için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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