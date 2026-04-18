Samsun'da tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir restoranda çalışan Eren Bakır'ı (31) öldüren H.Y'nin (22) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir restoranda çalışan Eren Bakır ile iş yerinden arkadaşı H.Y. arasında dün gündüz saatlerinde tartışma yaşanmış, daha sonra iş yerinden ayrılan H.Y, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı Vatan Kavşağı'nda Bakır'ı 10 yerinden bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan Bakır, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.