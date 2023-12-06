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Samsun'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Vezirköprü'den Havza'ya giden Süleyman Akyüz (37) idaresindeki 57 ABS 620 plakalı otomobil, Güvenbeli mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Takla atan otomobil yol kenarındaki beton duvara çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekibinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralı sağlık ekibi tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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