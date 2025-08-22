Samsun'da Tarım Aracı Devrildi: Sürücü Yaralandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde H.K. adlı sürücünün kullandığı pat-pat tarım aracı, fındık bahçesinde devrildi. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
H.K'nin kullandığı pat-pat diye tabir edilen tarım aracı Fidancık mahallesi Sivritepe mevkiinde fındık bahçesinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesin de yapılan müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.