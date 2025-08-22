Samsun'da Tarım Aracı Devrildi: Sürücü Yaralandı

Samsun'da Tarım Aracı Devrildi: Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde H.K. adlı sürücünün kullandığı pat-pat tarım aracı, fındık bahçesinde devrildi. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

H.K'nin kullandığı pat-pat diye tabir edilen tarım aracı Fidancık mahallesi Sivritepe mevkiinde fındık bahçesinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesin de yapılan müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
