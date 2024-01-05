Samsun'da Tarihi Eser Operasyonunda Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaparak kültürel varlıkları yurt dışına kaçırmak isteyenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Tarihi eserlerin yasa dışı yollardan satışını yapmak isteyenlerin yakalanmasına yönelik operasyonda bir ikamette yapılan aramada 6 sikke, tarihi eser olduğu değerlendirilen kül tablası ile 38 tabanca fişeği, 32 adet av tüfeği fişeği, pet şişe içinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı ve yaklaşık 5 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.