Samsun'da tarihi eser operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen operasyonla, kültür varlıklarının korunmasına yönelik yapılan çalışmada 13 sikke ve çeşitli etnografik eserler ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kültür varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda arama yapan ekipler, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 13 sikke ile geç Osmanlı dönemine ait etnografik eser kapsamındaki küp, sini ve güğüm ele geçirdi.

Ele geçirilen eserler, incelenmek üzere ilgili Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA " / " + Recep Bilek -
