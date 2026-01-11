Haberler

Takla atıp karşı yöne geçen otomobilin 2 araca çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı

Takla atıp karşı yöne geçen otomobilin 2 araca çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde, kontrolünü kaybeden bir otomobilin takla atarak karşı yöne geçip iki araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay anı araç kamerasına yansıdı ve soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde otomobilin takla atıp karşı yöne geçerek 2 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Atatürk Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. S.Ç.'nin kontrolünü yitirdiği 54 AOT 838 plakalı otomobil, refüjdeki elektrik direğine çarpıp takla atarak karşı yöne geçip H.A. yönetimindeki 61 AJZ 699 plakalı otomobil ile M.E.Ç. yönetimindeki minibüse çarptı. Kazada, otomobildeki H.Ç., M.A.Ç. ve T.Ç. ile minibüsteki H.Ç., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Bir otomobilin araç kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Yürekleri ısıtan görüntü
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı korkunç kazada can verdi! Rüyasında defalarca görmüş
Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı! Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı

Bu nasıl vicdan! Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı
Pakistan'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Düğün evinde tüp patladı: Gelin ve damat dahil 8 kişi öldü
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Yürekleri ısıtan görüntü
Evde yaktığı mangaldan zehirlenip öldü

Isınmak için evde yaktığı mangal genç adamın sonu oldu
ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz

ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz