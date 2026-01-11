Takla atıp karşı yöne geçen otomobilin 2 araca çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı
Samsun'un Canik ilçesinde, kontrolünü kaybeden bir otomobilin takla atarak karşı yöne geçip iki araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay anı araç kamerasına yansıdı ve soruşturma başlatıldı.
Kaza, dün Atatürk Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. S.Ç.'nin kontrolünü yitirdiği 54 AOT 838 plakalı otomobil, refüjdeki elektrik direğine çarpıp takla atarak karşı yöne geçip H.A. yönetimindeki 61 AJZ 699 plakalı otomobil ile M.E.Ç. yönetimindeki minibüse çarptı. Kazada, otomobildeki H.Ç., M.A.Ç. ve T.Ç. ile minibüsteki H.Ç., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.
Bir otomobilin araç kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.