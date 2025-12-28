Haberler

Samsun'da açık denizde sürüklenen tekne kıyıya çekildi

Samsun'da açık denizde sürüklenen tekne kıyıya çekildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde halatları çözülen ve sürüklenmeye başlayan içinde kimse bulunmayan tekne, deniz polisi tarafından kıyıya çekildi.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesi açıklarında halatlarının çözülmesi sonucu sürüklenmeye başlayan ve içerisinde kimsenin bulunmadığı tespit edilen tekne, deniz polis tarafından kıyıya çekildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 15.50 sıralarında Tekkeköy Tershane Limanı açıklarında gerçekleştirdikleri kontroller sırasında açık denizde sürüklenen bir tekne tespit etti. Yapılan incelemede, 3-4 metre uzunluğundaki 'Dilara 2007' isimli teknenin halatlarının çözülmesi nedeniyle kontrolsüz şekilde denize açıldığı belirlendi. Denizde su almaya başladığı ve batma riski taşıdığı belirlenen tekne, ekipler tarafından botlara yedeklenerek güvenli bir şekilde kıyıya çekildi. Tekne, gerekli incelemelerin yapılması ve sahibinin tespit edilerek teslim edilmesi amacıyla Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili işlemler sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha! Bu kez Galatasaray'dan

Trabzon'dan bir sürpriz hamle daha! Bu kez Galatasaray'dan istiyorlar
2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat boyunca kuyrukta beklediler

2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat kuyrukta beklediler
Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Nkunku takımını tek başına sırtladı

F.Bahçe ve G.Saray'la anılması yetti! Tek başına şov yaptı
Bakan Bolat'tan asgari ücret fırsatçılarına net uyarı

Bakan Bolat açık açık uyardı! Bunu yapanlar şimdi yandı
Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha! Bu kez Galatasaray'dan

Trabzon'dan bir sürpriz hamle daha! Bu kez Galatasaray'dan istiyorlar
Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında