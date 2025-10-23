Haberler

Samsun'da Suç Örgütüne Operasyon: 3 Gözaltı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, suç örgütü kurma ve ağır suçlarla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 uzun namlulu silah ve 169 fişek ele geçirildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Vahim nitelikli silah bulundurma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarını işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Şüphelilerin Atakum ilçesinde kiraladıkları eve dün operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu silah ve 169 uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi. Olaya ilişkin A.Y., T.T. ve U.T., gözaltına alındı.

