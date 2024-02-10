Samsun'da Şubat Ayında Sıcak Havayı Fırsat Bilerek Keyifli Vakit Geçiren Vatandaşlar
Samsun'da hava sıcaklığının 19 dereceye kadar çıkmasıyla birlikte vatandaşlar Atakum Sahili'nde güneşli havanın keyfini çıkardı. Bisiklet sürme, kumsalda yürüyüş yapma ve parklarda oyun oynama gibi etkinliklerle güzel havanın tadını çıkaran kent sakinleri, sıcak havanın 14 Şubat Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
Samsun'da vatandaşlar, şubat ayı olmasına rağmen sıcak havanın keyfini çıkarttı.
Hava sıcaklığının 19 dereceyi bulduğu kentte bazı vatandaşlar, Atakum Sahili'nde güneşli havada vakit geçirdi.
Güzel havayı fırsat bilen kent sakinleri bisiklet sürdü, kumsalda yürüyüş yaptı. Çocuklar parklarda oyun oynayarak güzel havanın keyfini çıkarttı.
Samsun'da hava sıcaklıklarının 14 Şubat Çarşamba gününe kadar yüksek seyretmesi bekleniyor.