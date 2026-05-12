Samsun'da sis etkili oldu

SAMSUN'un merkez ilçelerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte kontrollü ilerledi.

İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde gece başlayan sis, sabahın ilk saatlerinde de etkisini sürdürdü. Özellikle yüksek kesimler ile Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümlerinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düştü. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan sürücüler, trafikte kontrollü ilerledi. Sahil kesiminde etkili olan sis, kent manzarasını da kapladı. Bazı bölgelerde binaların üst bölümleri sis tabakasının arasında kaldı.

Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre de sisin öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği öğrenildi.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ – Emre ÖNCEL/SAMSUN,

