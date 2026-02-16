Haberler

Samsun'da silahlı yaralama şüphelisi yakalandı

Samsun'da silahlı yaralama şüphelisi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen silahlı yaralama olayının şüphelisi M.K, park halindeki aracının başında yakalandı. Yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen silahlı yaralama olayının şüphelisi yakalandı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüpheli M.K'nin 55 RZ 184 plakalı araçla ilçeye geldiğini belirlendi.

Kirazlıkçay Mahallesi'nde park halinde bulunan aracının başına gelen şüpheli, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin, olayda kullandığı tabancayı Karamustafalı Mahallesindeki kendisine ait araziye attığını belirtmesi üzerine yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile 19 fişek de ele geçirildi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı

Başkan'ın istifasını böyle kutladı: Ahdım vardı!
Bisikletliye 12 bin lira ceza! Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı

Bisikletliye 12 bin lira ceza! Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı
Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Sadece eve dönmek istediler, kuyruk 1 kilometre uzadı
Piyasalar tepetaklak! İşte yeni haftada dolar ve altının durumu

Piyasalar tepetaklak! İşte yeni haftada dolar ve altının durumu
Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı

Başkan'ın istifasını böyle kutladı: Ahdım vardı!
Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'e Süper Lig'den sürpriz teklif! Düşünmeden yanıtladı

Samsun'dan gönderilir gönderilmez Türkiye'den flaş bir teklif aldı
Muhabirle kafa bulmuştu! Bu fotoğraf Macron'u epey zora sokacak

Pedofili dosyasından çıktı! Bu fotoğraf Macron'u epey zora sokacak