Samsun'da silahlı yaralama şüphelisi yakalandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen silahlı yaralama olayının şüphelisi yakalandı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüpheli M.K'nin 55 RZ 184 plakalı araçla ilçeye geldiğini belirlendi.

Kirazlıkçay Mahallesi'nde park halinde bulunan aracının başına gelen şüpheli, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin, olayda kullandığı tabancayı Karamustafalı Mahallesindeki kendisine ait araziye attığını belirtmesi üzerine yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile 19 fişek de ele geçirildi.