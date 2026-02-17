Haberler

Samsun'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde motosikletle gelen maskeli iki şüpheli, seyir halindeki bir araca silahlı saldırıda bulundu. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kadifekale Mahallesi Yıldızeli Sokak'ta motosikletle gelen maskeli 2 şüpheli, seyir halindeki araca silahlı saldırı düzenledi.

Aracın sürücüsü Emirhan M. (25) ile yanındaki kardeşi Yiğit M. (19) yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Yiğit M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Emirhan M'nin ise tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
