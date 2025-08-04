Samsun'da Silahlı Kavga: İki Kişi Öldü

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde tartıştıkları bir arkadaşları tarafından silahla vurulan 2 kişi öldü.

Konakören Mahallesi'nde E.A. ile arkadaşları Tarık Acar ve Taner Deniz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A., Acar ve Deniz'e silahla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Acar ile Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan şüpheli E.A. ise olayda kullandığı tabancayla Terme ilçe Emniyet Müdürlüğüne giderek polise teslim oldu.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.