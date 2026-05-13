Salıpazarı'nda kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir ikamette yapılan aramada birçok ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir ikamete operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, faturasız kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 93 tabanca fişeği, 99 mermi ile 55 dolu tüfek kartuşu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Sait Kuzu