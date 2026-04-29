Samsun'da Ahşap Yüklü Tırda Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
Samsun'un Kavak ilçesinde seyir halindeki Azerbaycan plakalı ahşap yüklü tırın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında tır kullanılamaz hale gelirken, kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Samsun-Ankara kara yolu Çakallı mevkisinde N.İ.S. yönetimindeki Azerbaycan plakalı ahşap yüklü tırın motor kısmında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, yangın nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA / Erkut Kargın