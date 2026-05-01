Haberler

Samsun'da şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz fotoğraf hizmeti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde fotoğrafçılık yapan 28 yaşındaki Ercan Koç, şehit ve gazi yakınlarından ücret almıyor.

İlçede 15 yıldır fotoğrafçılık yapan Koç, yaklaşık 2 yıldır şehit ve gazi yakınlarından fotoğraf çekimi için ücret almama uygulamasını gerçekleştiriyor.

Koç, AA muhabirine, şehit ve gazi ailelerine yönelik desteğin ticari bir karşılığı bulunmadığını, kendisine bir borç olduğunu söyledi.

Uygulamayı tamamen gönüllülük esasına dayalı yürüttüğünü belirten Koç, "Gönül isterdi ki şehidimiz, gazimiz olmasın ama bu durum bir gerçek. Şehit ve gazi ailelerinden vesikalık ve biyometrik fotoğraf ücreti almıyorum. Gönül rahatlığıyla gelebilirler. Bu topraklar size minnettardır." ifadelerini kullandı.

Koç, daha önce uygulama ile ilgili duyuru yapmadığını artık paylaşmak istediğini dile getiren Koç, "Genelde takdir ediyorlar. Biz de mutlu oluyoruz. Elimizden geleni yapmak isteriz." dedi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu
