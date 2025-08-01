Samsun'da Sazlık Alanda Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Samsun'da Sazlık Alanda Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın ihbarı sonrası ekipler bölgeye sevk edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi'nde bulunan sazlık alandan alev çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yapılan müdahale ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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