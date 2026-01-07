Samsun'da samanın içine gizlenmiş yaklaşık 6 kilogram esrar ele geçirildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, samanın içine gizlenmiş 6 kilogram 230 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarşamba ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Belirlenen bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, samanın içine gizlenmiş 6 kilogram 230 gram kubar esrar buldu.
Operasyonda gözaltına alınan G.U. (38) jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel