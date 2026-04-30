Samsun'da sahipsiz hayvanlar için 4 ilçe arasında protokol imzaladı

Samsun'un Bafra ilçesinde, sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu, kısırlaştırılması ve bakımlarının sağlanmasına yönelik belediyeler arası iş birliği protokolü imzalandı.

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayata geçirilen iş birliğiyle, bölgedeki sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ve Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, bakımevi bulunmayan ilçe belediyeleri, sahipsiz hayvanların tedavi ve rehabilitasyon süreçleri için Bafra Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ile koordineli çalışacak.

Kılıç, can dostlarının kendilerine emanet olduğunu belirterek, "Onların daha sağlıklı, güvenli ve huzurlu yaşam sürmesi için sorumluluğumuzun farkındayız. Sahipsiz, güçten düşmüş, yardıma muhtaç her bir cana ulaşabilmek, onların yaralarını sarmak ve sıcak bir yuvaya kavuşmalarına vesile olmak en büyük gayemiz. İlçe belediyelerimizle el ele vererek bu süreci daha güçlü, daha hızlı ve daha etkili bir şekilde yürüteceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.