Samsun'da alabora olan tekne ekiplerce yüzeye çıkarıldı
Samsun'un Atakum ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olan ve suya gömülen tekne, itfaiye ekipleri tarafından vinçle yüzeye çıkarıldı.
Körfez Mahallesi Kurupelit Yat Limanı'nda iskeleye bağlı halde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesine ait tekne, kuvvetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.
Teknenin suya gömüldüğünü fark eden vatandaşlar, belediyeye bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Tekne, vinç yardımıyla yeniden su yüzeyine çıkarıldı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel