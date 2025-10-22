Haberler

Samsun'da Ruhsatsız Silah ve Çalıntı Motosiklet Ele Geçirildi

Alaçam ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve çalıntı motosiklet bulundu, 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

? Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve çalıntı motosiklet ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

?İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silahlanma ve hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında iki farklı adrese baskın düzenledi.

?Yapılan aramalarda, şüpheli Ş.D'nin (43) ikametinde, ruhsatsız tabanca, çalıntı motosiklet, iki adet kurusıkı tabanca, iki adet ruhsatsız av tüfeği, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında üç adet bıçak, iki adet amaç dışı bıçak, 33 adet kurusıkı mermisi ve 38 adet av tüfeği fişeği, diğer şüpheli D.İ'de (63) ise ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

?Gözaltına alınan şüpheliler Ş.D. ve D.İ. hakkında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Haberler.com
