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Tekkeköy'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Tekkeköy'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Gözaltı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 207 fişek, kurusıkı tabanca ve yivsiz otomatik tüfek ele geçirildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silahların ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.

İlçede belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 207 fişek, kurusıkı tabanca ile yivsiz otomatik tüfek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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