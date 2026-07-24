Tekkeköy'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Gözaltı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 207 fişek, kurusıkı tabanca ve yivsiz otomatik tüfek ele geçirildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silahların ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.
İlçede belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 207 fişek, kurusıkı tabanca ile yivsiz otomatik tüfek ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA