Tekkeköy'de bir evde 3 ruhsatsız silah ele geçirildi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan bir operasyon sonucu ruhsatsız 3 silah ve 145 fişek ele geçirildi. Şüpheli E.A. gözaltına alındı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir evde 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında E.A'nın ikametinde arama yaptı.
Aramada ruhsatsız tabanca ile 123 fişek, kurusıkı tabanca, 22 kurusıkı fişeği ile yivsiz av tüfeği bulundu.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Tuğçe Turgu