Samsun'da Pompalı Tüfekli Saldırıya 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, hafif ticari araç ile geldikleri sokakta yürüyen Cevdet G.'yi (27) pompalı tüfekle yaralayan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. A.K.T. (21), E.T. (24), B.Ç. (26) ve M.B. (23), hafif ticari araçla gelip sokakta yürüyen ve daha önce küfürleşmeden dolayı husumetli oldukları Cevdet G.'ye pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Cevdet G. baldırından yaralandı. İhbarla bölgeye gelen ambulansla yaralı, sağlık ekipleri tarafından Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma yapan polis, şüphelileri 1 saat içinde yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.