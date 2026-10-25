Samsun'da polis, geç kalma riski yaşayan KPSS adaylarını merkezlere yetiştirdi

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Samsun'da polis ekipleri, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumuna geç kalma riski yaşayan ve kimliklerini unutan adaylara yardımcı oldu.

Kentte 2026-KPSS Ortaöğretim oturumuna katılacak bazı adaylar, sınav merkezlerine ulaşmakta güçlük çekti.

Adayların yardımına koşan polis ekipleri, kimliklerini unutanların belgelerine ulaşmasını sağladı, sınava geç kalma riski yaşayanları ise sınav merkezlerine yetiştirdi.

Ekipler, adayların sınav öncesinde yaşadığı aksaklıkların giderilmesi için çalışma yürüttü.

Kaynak: AA