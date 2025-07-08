Samsun'da Park Halindeki Minibüste Yangın Çıktı

Samsun'da Park Halindeki Minibüste Yangın Çıktı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeyken alev alan minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeyken yangın çıkan minibüs zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Helvacalı Mahallesi Kavakdibi mevkiinde park halindeki 55 ASB 722 plakalı minibüste yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede aracı sarması üzerine yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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