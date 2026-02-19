Samsun'da pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un Yakakent ilçesinde bir pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçede faaliyet gösteren özel pansiyonun birinci katındaki odada, klimanın elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan restoranın bacasına sıçrayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, pansiyon ve restoran bölümünde hasar oluştu.