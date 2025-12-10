Haberler

Samsun'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Samsunun Havza ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Rahman Çelik idaresindeki 05 FK 460 plakalı otomobil, Ankara- Samsun kara yolu Mapa Kavşağı'nda Ibısh I. yönetimindeki 77 FZ 955 yabancı plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada sürücü Çelik, otomobilde bulunan Tuncay Keskin, Ali Keskin ve Mustafa Sakallı yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
