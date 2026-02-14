Haberler

Samsun'da otomobil ile tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir otomobilin tarım aracıyla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, L.G. (29) idaresindeki 55 AHP 440 plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Kumköy Mahallesi mevkisinde D.B'nin kullandığı "patpat" olarak tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Z.A. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan D.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

