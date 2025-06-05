Samsun'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emrullah T. idaresindeki 06 ACB 32 plakalı otomobil, Üçköprü Mahallesi Yeşilbağ Sokak'ta Kerim T'nin (44) kullandığı 55 AOR 374 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan Yasemin T. (34) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel