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Samsun'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

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Samsun'un Asarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Asarcık ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mustafa Şahin yönetimindeki 55 GA 743 plakalı otomobil, Asarcık-Kavak kara yolu Kavak mevkisinde Şuayip Gün idaresindeki 55 AAC 975 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki 3 yolcu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Asarcık'ta öğretmen olarak görev yaptığı öğrenilen sürücülerden Mustafa Şahin, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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