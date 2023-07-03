Samsun'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Murat A. idaresindeki hafif ticari araç ile henüz belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.