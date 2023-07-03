Samsun'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı
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Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Murat A. idaresindeki hafif ticari araç ile henüz belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Murat A. idaresindeki 41 ANT 897 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ankara kara yolu Kuzalan Mahallesi mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 F 4350 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Derviş Demircan - Güncel