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Samsun'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Samsun'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Güncel Haberler

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Murat A. idaresindeki hafif ticari araç ile henüz belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Murat A. idaresindeki 41 ANT 897 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ankara kara yolu Kuzalan Mahallesi mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 F 4350 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Derviş Demircan - Güncel

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