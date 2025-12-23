Haberler

Samsun'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı


Samsun'un Ayvacık ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Otomobil, ormanlık alana devrilerek kaza yaptı.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Özcan A. (35) idaresindeki 26 FF 168 plakalı otomobil, Yeşilçam Mahallesi Yapıkırık mevkisinde ormanlık alana devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Ali A'nın (74) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü ise Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ebru Şencan - Güncel
