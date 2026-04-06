Otomobil refüjdeki bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil refüjdeki bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada kadın sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Atatürk Bulvarı'nde meydana geldi. Hatun D. yönetimindeki 55 ATV 943 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada, kadın sürücü Hatun D. ve yanında bulunan İsa D., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
