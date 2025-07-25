Samsun'da Ot Biçme Makinesi Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'da Ot Biçme Makinesi Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, arızalanan ot biçme makinesini tamir ederken üzerine düşen Turgut Arslan hayatını kaybetti. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde üzerine ot biçme makinesi düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Merkez Kocalar Mahallesi'nde Turgut Arslan (59), traktörün arkasına bağlı olan ve arızalanan ot biçme makinesini tamir etmeye çalıştı.

Bu sırada ot biçme makinesinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan Arslan, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arslan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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