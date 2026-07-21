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Örtü yangını büyümeden söndürüldü

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Samsun'un Canik ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.

Devgeriş mevkisindeki arazide, saat 14.00 sıralarında örtü yangını çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve su tankeri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri yarım saatlik çalışma ile büyümeden söndürdü. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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