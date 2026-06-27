Samsun'da ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi
Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve 61 fişek ele geçirildi. Z.O. hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun'da düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında bir eve operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 1 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ile 61 tabanca fişeği bulundu.
Operasyonda Z.O. (67) hakkında ruhsatsız silah bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş