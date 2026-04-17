Samsun'da "okullara saldırı olabileceği" yönündeki paylaşımları nedeniyle 1 öğrenciye ev hapsi

Samsun'da "okullara saldırı olabileceği" yönündeki sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 7 öğrenciden 1'ine ev hapsi verildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'da okullara saldırı olabileceğine dair paylaşımlar yapılması üzerine çalışma başlattı.

Tespitin ardından düzenlenen operasyonda Çocuk Şubesi ekiplerince 18 yaşından küçük 6 öğrenci ile Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince 18 yaşından büyük 1 öğrenci gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan C.G'ye ev hapsi verildi, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, şüphelilerden C.G. ve H.U.A. hakkında "internet, internete bağlanan telefonlar ve dijital materyallerin kullanımının yasaklanması" tedbiri uygulandı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi

Tunceli'de kıyamet koptu! Polis, kalabalığı kontrol etmekte zorlandı
Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesaj sayesinde aldatıldığını öğrendi

Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesajla aldatıldığını öğrendi
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş

Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Bursaspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor: 1 puana 1. Lig

1 puan alırlarsa şampiyonlar
Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesaj sayesinde aldatıldığını öğrendi

Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesajla aldatıldığını öğrendi
Avrupa'da Türk finali! Galatasaray, EuroLeague'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu

EuroLeague'de Türk finali: Fenerbahçe'nin rakibi Galatasaray!
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli

Yine aynı il yine okulda olay! Zanlı bu kez veli