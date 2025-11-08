Samsun'da Okulda Yemek Sonrası 5 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Samsun'daki bir özel okulda öğle yemeğinde hamburger yiyen 5 öğrenci, bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yemeklerden numune aldı.
Samsun'da bir okulda yemek yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.
Kentteki özel okulda dün öğle yemeğinde hamburger yiyen 5 ila 11 yaşlarındaki 5 öğrenci rahatsızlandı.
Öğrenciler, bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi acil servisine götürüldü.
Öğrenciler, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okuldaki yemeklerden numune aldı.