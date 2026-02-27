Haberler

Öğretmenin eşini iş yerinde darbettiği anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atakum ilçesinde öğretmen F.D.'nin, iş yerindeki eşi Z.D.'yi darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çiftin birbirlerine yönelik şikayetleri yok.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde öğretmen F.D.'nin eşini iş yerinde darbettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Yeni ortaya çıkan görüntülerdeki çiftin birbiri hakkında şikayeti olmadığı belirtildi.

Olay, geçen yıl aralık ayında Atakum ilçesindeki mobilya dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, öğretmen olduğu belirtilen F.D., dükkanda çalışan eşi Z.D.'nin yanına gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada F.D., eşi Z.D.'yi darbetti. O anlara ilişkin, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. İş yeri sahibi F.D. hakkında dükkana zarar verdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Çiftin ise birbiri hakkında şikayetinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu

Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu
Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler

Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı! Duruma el koyan biri var
Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu

Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...

İngilizlerden Fenerbahçe'ye olay tezahürat: Sen Galatasaray'ın...
Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın