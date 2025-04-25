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Samsun'da Öğretmeni Darbeden İki Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Öğretmeni Darbeden İki Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
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Samsun'da Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde öğretmeni darbederek kaçan iki öğrenci dışı zanlı gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Zanlıların, okuldan çıkarılmaya çalışılan bir öğretmeni darbettiği bildirildi.

Samsun'da bir öğretmeni darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünce dün akşam yakalanan ve Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen M.F.C. (17) ile A.E.K'nin (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Dün, Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde okulun öğrencisi olmayan 2 kişiyi gören öğrenciler, durumu nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'e (52) bildirmiş, öğretmen de M.F.C. (17) ve A.E.K'yi (16) okuldan çıkarmaya çalışmıştı. M.F.C'nin öğretmeni darbedip A.E.K. ile kaçması sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri gözaltına almıştı.

M.F.C'nin geçen yıl söz konusu liseyi bir yıl okuduktan sonra bıraktığı, yaklaşık 5 ay önce de aynı okulun bahçesinde bir öğrenciyi bıçakla yaraladığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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