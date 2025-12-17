Samsun'da öğretmene şiddete sendikalardan ortak tepki

SAMSUN'da okul sporları müsabakasında öğrencilerden öğretmene yönelik şiddet olayına sendikalar tepki gösterdi. 6 eğitim sendikası ortak basın açıklaması düzenleyerek şiddete karşı susmayacaklarını söyledi.

Canik ilçesinde 10 Aralık Çarşamba günü saat 11.30 sırasında bir halı sahada oynanan, Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi ile Atakum Anadolu Lisesi takımları arasındaki liseler arası futbol müsabakasında tartışmanın büyümesi üzerine tribünde bulunan bazı öğrencilerin sahaya inerek Beden Eğitimi Öğretmeni B.Z.'yi (53) darp etti. Olay eğitim camiasında büyük tepkiye neden oldu. Yaşanan saldırının ardından Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Eğitim İş, Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim Sen ve Anadolu Eğitim Sen Samsun şubeleri, dün Samsun Valiliği önünde toplanarak ortak basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına ayrıca CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve öğretmenler de katıldı.

OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Sendikalar adına ortak açıklama yapan Eğitim İş Samsun Şube Başkanı Onur Gündüz, "İlimizde gerçekleştirilen okul sporları müsabakaları sırasında yaşanan saldırı ve bu olayın hemen ardından başka bir okulumuzda bir velinin gerçekleştirdiği saldırı sonucu görevini yapan öğretmenlerimizin darbedilmesi, gelinen vahim tabloyu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Öğretmene atılan her yumruk, yalnızca bir eğitim emekçisine değil; eğitime, kamu hizmetine ve toplumsal barışa yönelmiş açık bir şiddet eylemidir. Bugün gelinen noktada öğretmenlerimizin okulda, spor salonunda, sahada kısacası hiçbir yerde can güvenliği kalmamıştır. Öğretmeni koruyamayan bu sistem, aynı zamanda öğrencileri de koruyamamaktadır. Olayın yaşandığı gün futbol sahasında yeterli güvenlik ve sağlık önlemlerinin alınmadığı, öğrencilerin ve öğretmenlerin göz göre göre tehlikeye atıldığı aşikardır. Müsabaka sırasında yapılan ahlak dışı tezahüratlara göz yumulması, herhangi bir önleyici müdahalede bulunulmaması, bu saldırılara adeta zemin hazırlamıştır. Bizler, tüm sendikalar olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu saldırıların faillerinin derhal tespit edilmesini, ihmali bulunan herkes hakkında idari ve adli süreçlerin gecikmeksizin başlatılmasını; Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Ortaöğretim Disiplin Yönetmeliği'nde gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Bu olayın takipçisi olacağız" dedi.