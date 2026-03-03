Haberler

Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesinde öğrencilere iftarlık lokma ikramı

Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesinde öğrencilere iftarlık lokma ikramı
Havza ilçesinde düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri kapsamında lise öğrencilerine iftarlık lokma tatlısı ikram edildi. Okul yönetimi, etkinliğin milli ve manevi değerlere katkı sağladığını belirtti.

Samsun'un Havza ilçesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında lise öğrencilerine iftarlık lokma tatlısı ikram edildi.

Okullarda, ramazan ayı boyunca "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler kapsamında Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencilerine okul çıkışında iftarlık lokma tatlısı ikram edildi.

Okul bahçesinde kurulan stantta dağıtılan iftarlık lokma tatlılarına öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Okul Müdürü Mahmut Bektaş, ramazan ayının, yardımlaşma, dayanışma ve gönül birliği ayı olduğuna vurgu yaparak, "Bu tür etkinlikleri öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlamakta. Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi olarak ramazan ayı boyunca 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinliklerle öğrencileri aynı manevi iklimde buluşturmaya devam edeceğiz."dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
