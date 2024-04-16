Üye Girişi
Haberler

Samsun'da nişan merasiminde çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, nişan merasiminde çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.

Adatepe Mahallesi'nde bir nişan merasiminde halay çekme esnasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G, M.G, E.G. ve S.K. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.K. müdahalenin arından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. M.G'nin Vezirköprü Hastanesinde tedavisinin sürdüğü, E.G ve E.G'nin ise tedavileri sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

Olay sonrası gözaltına alınan M.A. (25) ve R.A. (22) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Vezirköprü Samsun Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Threads hesabı kapanırsa Instagram da kapanır mı, ne olur? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 16 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 16 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 16 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 16 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 16 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 16 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 16 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Kabine Toplantısı konuları neler? 15 Nisan Kabine Toplantısı gündeminde neler var? Threads tekrar ne zaman açılacak? Threads tekrar açılacak mı, tamamen mi kapatılıyor? 30 Kasım hangi burç? Kasım'ın 30'u hangi burçtur? 30 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni nedir? 30 Kasım hangi burca ait? Tecvid nedir? Kuran'da Tecvid ne demektir? Tecvid kelimesinin tanımı ve anlamı!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title