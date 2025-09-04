Samsun'da 'Narko Alan' Uygulamasında 7 Kişiye Cezai İşlem

Samsun'un Yakakent ilçesinde "Narko Alan" uygulamasında 7 kişiye idari para cezası uygulandı.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, "Narko Alan" uygulaması kapsamında yol kontrolü gerçekleştirildi.

Ekipler, 292 kişiyi sorguladı, 55 araç kontrol edildi.

Uygulamada ayrıca 2 kurusıkı tabanca, 11 tabanca fişeği ve 7 bıçak ele geçirildi.

Denetimler sonucunda 7 kişiye toplam 38 bin 719 lira idari para cezası, 7 araca ise 9 bin 299 lira trafik cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.