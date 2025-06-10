Samsun'da Narko Alan Uygulaması: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Samsun'da Narko Alan Uygulaması: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
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Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yakakent İlçe Emniyet Amirliği, Narko Alan uygulaması kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. Yapılan kontrollerde 223 sentetik ecza, bir ruhsatsız tabanca ve 14 tabanca fişeği bulundu. İki kişi hakkında uyuşturucu kullanma, bir kişi hakkında ise ruhsatsız silah bulundurma suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Narko Alan uygulaması kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Uygulama sırasında durdurulan şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde yapılan kontrollerde, 223 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet tabanca fişeği bulundu.

Yürütülen işlemler sonucunda, 2 kişi hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma" suçundan, 1 kişi hakkında ise "Ruhsatsız Silah Bulundurma" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
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