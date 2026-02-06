Haberler

Samsun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis memuru yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir otomobille çarpışan motosikletteki iki polis memuru yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis memuru yaralandı.

Ş.T'nin kullandığı 55 AHN 425 plakalı otomobil, Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timlerine ait motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
