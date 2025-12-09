Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, araç sürücüsü ise ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.
Bekir Ş'nin (35) kullandığı 55 JG 961 plakalı hafif ticari araç ile Kerim D. (21) yönetimindeki 55 AIU 590 plakalı motosiklet, Büyükkolpınar Mahallesi Anadolu Bulvarı'ndaki kavşakta çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanındaki Emrullah Ö. (19) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Hafif ticari araç sürücüsü Bekir Ş. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel